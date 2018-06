No ''paulistério'' do tucano, técnicos e aliados confiáveis

Para as alianças, também não quis arriscar: Davi Zaia (PPS) no Trabalho, Edson Giriboni (PV) no Saneamento e Márcio França (PSB) não devem lhe trazer problemas no Trabalho, no Saneamento e no Turismo.

À parte um eventual convite ao PMDB, que até ontem à noite não estava garantido, o "pulo do gato" do governador foi a criação de uma multissecretaria, a de Desenvolvimento e Gestão Metropolitana. Com ela, pretende agilizar as obras na área SP-Campinas-litoral. Por coincidência, esse é o pedaço do Estado onde o PT tem crescido eleitoralmente ao longo do tempo. Nessa complexa área, o desafio futuro será obra por obra, voto por voto.