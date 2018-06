No Piauí, cidade alagada deve ficar sem luz até domingo

Os cerca de 8 mil consumidores da Companhia Energética do Piauí (Cepisa), do município de Buriti dos Lopes, na região Norte do Piauí, vão permanecer sem energia elétrica por, no mínimo, mais dois dias, de acordo com informações da administração estadual.

Segundo o engenheiro eletricista, Bernardo Teles, gerente regional da Cepisa, a demora no restabelecimento do fornecimento de energia ocorre porque somente nesta sexta-feira, 29, a empresa vai conseguir iniciar o trabalho de colocação dos 18 postes da linha principal de distribuição de energia elétrica, derrubados pela enxurrada da Barragem Algodões I.