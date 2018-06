No PR, empresário de 83 anos é libertado O empresário e fazendeiro Gumercindo Ferreira Santos, de 83 anos, que havia sido sequestrado no dia 27 de agosto em sua casa em Itararé, no sudoeste paulista, foi libertado pela polícia na noite de terça-feira em um cativeiro em Fazenda Rio Grande, região metropolitana de Curitiba. Quatro pessoas foram presas.