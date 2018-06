No PR, Richa nomeia economista para a Agricultura

Richa aproveitou um evento da Federação da Agricultura do Paraná (Faep) e do Serviço de Apoio à Micro e Pequena Empresa (Sebrae-PR), que reúne cerca de 4 mil pessoas em Pinhais, na região metropolitana de Curitiba, para fazer o anúncio.

O governador eleito disse que serão enviadas à Assembleia Legislativa propostas para as criações da Agência de Desenvolvimento do Paraná e do Instituto de Defesa Agropecuária. "Queremos um governo parceiro, que vai trabalhar em sinergia com o setor produtivo para a geração de empregos e renda no campo", afirmou Richa.

Ele defende que os órgãos públicos devem recuperar sua capacidade de planejamento e de apoio aos agricultores, "naquilo que se refere à pesquisa, assistência técnica, defesa sanitária e gestão da logística, assim como na requalificação das centrais de abastecimento".