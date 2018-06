No prédio anterior, peso fazia elevador parar e tremer Segundo os advogados que transitam pela Vara de Execuções, o peso dos processos já havia provocado problemas nos elevadores do prédio anterior, na Rua Vergueiro. Era comum os elevadores pararem e tremerem no trajeto. A falta de espaço no edifício anterior foi o principal motivo da mudança. "Não havia mais onde colocar tudo. O prédio era menor", explica a juíza Ana Maria Brugin.