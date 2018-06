No primeiro dia, programa distribui mil cartelas de pílula

Em torno de mil cartelas de anticoncepcionais foram retiradas por 330 mulheres nas farmácias do Dose Certa no primeiro dia de distribuição gratuita do medicamento em São Paulo. O balanço, divulgado pela Secretaria de Estado da Saúde, corresponde ao movimento entre 8 e 17 horas. O número superou a expectativa da pasta, que antes contabilizava a entrega de cerca de 160 cartelas por dia. A procura pelo medicamento, segundo a secretaria, ocorreu no período da manhã nas farmácias mais periféricas. Há 20 pontos de distribuição situados em estações de metrô, trem e ônibus e unidades de saúde. Em nota divulgada pela secretaria, o secretário Luiz Roberto Barradas Barata considerou o balanço positivo. "Mostra que as mulheres aprovaram o projeto. Não houve filas mesmo com a grande procura, proporcionada principalmente pela ampla divulgação na mídia", disse ele. As interessadas em retirar o medicamento devem apresentar receita da rede médica da rede pública com o os princípios ativos da pílula - etinilestradiol 0,03 mg e levonorgestrel 0,15 mg. Em agosto, as mulheres também poderão receber gratuitamente nas farmácias a pílula do dia seguinte. A recepcionista desempregada Adriana Medina aproveitou o primeiro dia do programa para testar o serviço. Ela pegou uma cartela de pílula na estação Barra Funda do Metrô. "Sempre pego o remédio para pressão da minha mãe no metrô. Aí ela me disse que lá estavam dando a pílula também. Como passei no médico, pedi a receita para ele. Eu sempre comprava, porque é barata (mais ou menos R$ 4,00). Mas como estou desempregada, é bom que vou economizar", diz a jovem, que está noiva.