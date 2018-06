No Rio, blogueiro Ricardo Gama recebe alta de hospital

SÃO PAULO - O blogueiro Ricardo Gama recebeu alta e deixou o hospital quinta-feira, 31, por volta das 15h. Ele estava internado desde o último dia 23, após ter levado três tiros na cabeça e no tórax.

Gama passou por duas cirurgias e ficou alguns dias na Unidade de Terapia Intensiva (UTI), até ser transferido para o quarto na tarde de ontem. Ele é autor de um blog político no qual faz oposição ao governador do Rio de Janeiro, Sérgio Cabral, e ao prefeito da capital fluminense, Eduardo Paes, ambos do PMDB. O suspeito do crime ainda não foi preso.