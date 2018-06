No Rio, carros alegóricos da Mocidade usarão biodiesel

SÃO PAULO - A escola de samba fluminense Mocidade Independente de Padre Miguel vai cantar no carnaval deste ano a agricultura, com o enredo "Parábola dos Divinos Semeadores". Em uma atitude prática condizente com seu tema, o combustível dos carros alegóricos será o biodiesel. Serão utilizados cerca de 800 litros do óleo, produzido a partir de resíduos vegetais e animais.

A iniciativa para utilizar o biocombustível no carnaval carioca é resultado de um acordo entre a Mocidade e as empresas produtoras de biodiesel, organizadas por meio da União Brasileira de Biodiesel (Ubrabio). Também participam da ação o Instituto Nacional da Tecnologia, a Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro e a Federação das Empresas de Transportes de Passageiros do Estado do Rio de Janeiro (Fetranspor). "Ações como essa são de grande importância para a divulgação e esclarecimento da capacidade da agricultura brasileira e dos benefícios do uso de biodiesel", afirmou o secretário de Produção e Agroenergia do Ministério da Agricultura, Manoel Bertone.

Nos próximos dias, os motores já instalados nos carros alegóricos da Mocidade serão vistoriados e passarão por testes. A escola também fez parceria com a Secretaria Estadual do Meio Ambiente do Rio. Postos de coleta serão montados no barracão da agremiação para recolher o óleo usado na cozinha, que será encaminhado ao programa de reciclagem da secretaria.

Biodiesel. O biodiesel é um combustível renovável que pode ser produzido a partir de várias matérias-primas. Segundo dados da Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP), no ano passado o Brasil produziu cerca de 2,3 bilhões de litros de biodiesel, 43% acima do registrado em 2009.

O secretário de Agroenergia destaca que o Ministério da Agricultura desenvolve ações para garantir a oferta de matérias-primas para a produção do biocombustível. São atividades como o financiamento, o cultivo de plantas e os processos específicos de fortalecimento de cadeias produtivas.