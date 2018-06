No Rio, chuva fecha Aeroporto Santos Dumont por duas horas

O Aeroporto Santos Dumont, no Rio de Janeiro, ficou fechado para as operações de pouso e decolagem por duas horas nesta quarta-feira, 9, devido às fortes chuvas que caem sobre a cidade. Desde sua abertura, às 6 horas, o aeroporto operou com auxílio de instrumentos - quando o piloto necessita de equipamentos especiais para alinhar a aeronave com a pista.

A Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária (Infraero) não soube informar se houve voo alternado para o Aeroporto Antonio Carlos Jobim (Galeão). Mas até 10h, segundo boletim da estatal que administra os aeroportos brasileiros, um voo havia sido cancelado e 14 estavam com atrasos de mais de meia hora, de um total de 45 decolagens previstas para o período.

