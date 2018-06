No Rio, construtoras financiam Cabral

Construtoras que fazem obras do Programa de Aceleração do Crescimento (PAC) no Rio foram as maiores doadoras da campanha do governador reeleito Sérgio Cabral (PMDB). Cinco empresas doaram juntas R$ 3,8 milhões, ou 18,4% dos R$ 20,6 milhões recebidos. Os dados estão no site do Tribunal Superior Eleitoral (TSE).

As maiores doadoras foram a Camargo Corrêa e a OAS, que contribuíram com R$ 1 milhão cada. As duas empresas formam um dos quatro consórcios responsáveis pela construção do principal trecho do Arco Rodoviário, que teve orçamento inicial de R$ 800 milhões, mas já chega perto de R$ 1 bilhão. A OAS integra o consórcio que faz as obras de reurbanização e construção do teleférico do Complexo do Alemão, na zona norte.

Também colaboraram as construtoras Queiroz Galvão (R$ 800 mil) e Carioca Engenharia (R$ 500 mil), que atuam no PAC da Rocinha e no Arco Rodoviário. A EIT-Empresa Industrial e Técnica, que integra o consórcio do PAC de Manguinhos, doou R$ 500 mil.

O governador recebeu R$ 2 milhões de seu comitê financeiro único, diluído em 5.771 pequenas contribuições. Até a noite de ontem, o TSE não informava os doadores ao comitê financeiro.

Bancos. Três bancos fizeram contribuições para Cabral. A maior foi de R$ 700 mil, do Itaú Unibanco, seguido por BMG (R$ 600 mil) e Cruzeiro do Sul (R$ 200 mil).

Candidato derrotado ao Senado, o deputado estadual Jorge Picciani (PMDB) fez 55 doações à campanha de Cabral. Seus dois filhos, Leonardo e Rafael, eleitos para a Câmara e para a Assembleia Legislativa, registraram sete doações. No total, a família Picciani informa ter doado R$ 112,7 mil à campanha de Cabral.

A assessoria do governo disse que "não há impedimento legal" no recebimento de recursos de empreiteiras, que "fazem doações em diferentes Estados".