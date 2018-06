No Rio, falha na circulação faz usuários atearem fogo em trem

A circulação de trens do percurso Japeri-Central do Brasil está interrompida desde as 7h40 desta quarta-feira, 7, após um trem parar depois de apresentar um problema operacional a 100 metros da estação Nilópolis, segundo a SuperVia, concessionária responsável pela rede ferroviária.

Os passageiros desembarcaram na via férrea e caminharam até a estação Nilópolis, provocando um atraso de cerca de 15 minutos e na circulação dos trens no ramal Japeri.

Por conta disso, algumas pessoas permaneceram na via férrea da estação Nilópolis impedindo o restabelecimento da circulação com segurança e provocando um tumulto na estação e ateando fogo em dos trens, por volta das 10h13. Cerca de dez carros do 14º BPM, de Queimados, estão no local para controlar o tumulto, segundo a PM.

A SuperVia decidiu suspender a circulação de trens no ramal preservando assim a segurança dos passageiros e da operação e aguarda a normalização da situação na estação Nilópolis para retomar a circulação dos trens no ramal Japeri. Nos demais ramais a circulação é normal.