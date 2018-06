No Rio, foliões passam mal e Comlurb recolhe quase 80t de lixo São Paulo, 7 - Neste domingo, 6, no primeiro dia de desfiles no Sambódromo do Rio de Janeiro, 444 pessoas foram atendidas nos postos médicos do local. Sete delas precisaram ser transferidas para hospitais da rede municipal de saúde. Os postos registraram várias ocorrências com mulheres grávidas. O horário de maior procura foi entre 2h e 4h, com 25% dos registros.