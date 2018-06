No Rio, homem é preso por matar sócio e esconder corpo no freezer

SÃO PAULO - A Polícia Civil do Rio de Janeiro prendeu na tarde do último sábado, na cidade de Jaboatão dos Guararapes, em Pernambuco, um homem suspeito de assassinar a facadas o sócio e esconder o corpo dentro de um freezer. Fabiano Lima Araújo, de 44 anos, teria matado Ilson de Moura Lopes, de 35 anos, com diversos golpes após uma discussão por causa de um automóvel.

Segundo a polícia, o crime aconteceu no interior da padaria Center Lamego, no bairro Vila Centenário, Duque de Caxias, na Baixada Fluminense, após os dois discutirem sobre a propriedade do veículo.

De acordo com o delegado Sebastian Santoro Nunes, após o crime Fabiano colocou o corpo de Ilson dentro de um freezer e o abandonou no Morro da Mangueirinha. "Segundo ele, ao ver o sócio ensanguentado caído no chão, ele colocou o corpo dentro de um freezer, falou com dois moradores de rua, que o ajudaram a carregar o eletrodoméstico até uma Kombi, e abandonou o freezer em uma esquina, onde foi encontrado por moradores", contou Santoro.

O delegado informou ainda que logo após o assassinato a distrital passou a investigar o homicídio e conseguiu identificar Fabiano, que foi detido dentro de uma igreja em Pernambuco. Após o crime, ele teria ido para a casa de uma cunhada, onde se manteve escondido. Fabiano vai responder por homicídio qualificado.