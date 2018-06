No Rio, jovem acusado de agredir doméstica continuará preso

O Superior Tribunal de Justiça (STJ) manteve a prisão preventiva do jovem Rodrigo dos Santos Bassalo da Silva, acusado de agredir e roubar a empregada doméstica Sirlei Dias de Carvalho, em 2007, na Barra da Tijuca, na zona oeste do Rio. A decisão do ministro Og Fernandes, da Sexta Turma da Corte, foi divulgada nesta quarta-feira, 1º. Veja também: Todas as notícias sobre a agressão à doméstica No pedido de habeas-corpus, a defesa alegava que o jovem teria o direito de recorrer em liberdade por ser réu primário e possuir bons antecedentes. O ministro Og Fernandes afirmou, no entanto, que não foi constatada ilegalidade que permitisse a concessão de alvará de soltura. Para ele, os motivos expostos no acórdão são suficientes para a manutenção da custódia. Em 23 de junho de 2007, após saírem de uma festa, Silva e mais quatro jovens de classe média pararam em um ponto de ônibus e agrediram Sirlei, além de roubarem a bolsa dela. Silva foi denunciado por roubo e lesão corporal grave e está preso atualmente.