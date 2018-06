No Rio, mais de 10 mil estudantes seguem sem aula após apagão

Cerca de 10.700 estudantes de 19 escolas e 18 creches municipais do Rio de Janeiro continuam sem aula na tarde desta quinta-feira, 12, por conta da falta de água provocada pelo apagão que atingiu boa parte do País na noite de terça-feira, 10. A previsão é que o abastecimento seja totalmente restabelecido na manhã de sexta-feira, 13.

Em nota, a Secretaria estadual da Educação informou que mantém contatos com a diretoria da Companhia Estadual de Águas e Esgotos (Cedae) e com o setor operacional do órgão "para que seja regularizado, o mais rápido possível, o abastecimento de água nas escolas e creches da rede municipal de ensino do Rio."