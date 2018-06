No Rio, nevoeiro fecha Santos Dumont para pousos

O Aeroporto Santos Dumont, no Rio de Janeiro, está fechado para pousos desde as 7 horas desta terça-feira, 14, em razão da falta de visibilidade provocada por um forte nevoeiro. As decolagens são feitas com auxílio de instrumentos.

De acordo com a Empresa Brasileira de Infra-Estrutura Aeroportuária (Infraero), mesmo assim, até as 9 horas, das 34 operações programadas no terminal, apenas duas atrasaram mais de meia hora (5,9%) e uma foi cancelada (2,9%).

Já o Aeroporto Antonio Carlos Jobim (Galeão), que também opera por instrumentos para pousos e decolagens, registrou cinco atrasos, em um total de 31 voos previstos (16,1%). Nenhuma operação foi suspensa no terminal, informou a Infraero.