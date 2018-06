No Rio, nevoeiro fecha Santos Dumont para pousos

Solange Spigliatti, do estadão.com.br

SÃO PAULO - O Aeroporto Santos Dumont, no Rio de Janeiro, fechou para pousos no começo da manhã de hoje por conta do forte nevoeiro que cobre a cidade, segundo a Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária (Infraero).

As operações para pousos foram suspensas às 7h30. Três voos, dois da empresa aérea TAM e um da Trip, foram alternados para o Aeroporto Internacional Tom Jobim. As decolagens são feitas por instrumentos - quando o piloto necessita de equipamentos eletrônicos para alinhar a aeronave com a pista.