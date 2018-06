No Rio, pesquisa indica fácil reeleição de Cabral Candidato à reeleição, o governador Sérgio Cabral Filho (PMDB) venceria no primeiro turno, de acordo com a pesquisa Ibope/Estado/TV Globo. Ele alcança 58% das intenções de voto, contra 14% de Fernando Gabeira (PV). Eduardo Serra (PCB) tem 2%, enquanto Cyro Garcia (PSTU) e Fernando Peregrino (PR) marcam 1% cada um - 11% dos entrevistados se dizem indecisos e 12% votariam em branco ou anulariam.