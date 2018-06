No Rio, R$ 500 para quem ajudar a apreender fuzis O Disque-Denúncia do Rio de Janeiro lança nesta quarta-feira, 28, um programa de incentivo para apreender fuzis de bandidos. Segundo informações do colunista do jornal O Globo, o DD oferece R$ 500 para quem fizer denúncia que ajude na apreensão deste tipo de arma. Quem quiser fazer a denúncia pode ligar para o telefone (21) 2253-1177. O superintendente do DD, Zeca Borges, justificou a campanha afirmando que os fuzis são símbolo de poder dos traficantes e é a arma mais perigosa quando se trata de balas perdidas e mortes de policiais.