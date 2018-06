No Rio, Santos Dumont fecha para pousos e decolagens

O Aeroporto Santos Dumont, no Rio, voltou a fechar para pousos e decolagens por conta do forte nevoeiro e da chuva que encobrem a cidade na manhã desta terça-feira, 16. O aeroporto está fechado desde as 10h05, segundo a Empresa Brasileira de Infra-Estrutura Aeroportuária (Infraero). No começo da manhã, o aeroporto já havia sido fechado, por volta das 6h45, voltando a operar para decolagens às 7h15 e com auxílio de instrumentos para pousos. Neste período, quatro vôos foram alternados para o Aeroporto do Galeão. Até às 10 horas, o Santos Dumont tinha sete vôos com atrasos superiores a uma hora e cinco vôos tinham sido cancelados, segundo informações da Infraero. No Galeão, cinco vôos tinham atrasado e outros quatro haviam sido cancelados.