No Rio, tiroteio deixa 5 PMs feridos no Morro do Juramento

Cinco policiais militares foram feridos na madrugada deste sábado, 29, durante tiroteio com traficantes no Morro do Juramento, no bairro de Vicente de Carvalho, na zona norte do Rio. Entre os policiais feridos, dois foram baleados na cabeça e permaneciam na manhã deste sábado em estado grave.

De acordo com o 9º Batalhão da Polícia Militar (BPM), cerca de 80 policiais permaneciam no morro na nesta manhã e investigavam uma informação de que haveriam oito pessoas mortas no local. O tiroteio, segundo a polícia, teria sido iniciado por uma quadrilha rival numa tentativa de invasão.

O confronto entre os traficantes teria começado por volta das 3 horas, segundo a PM. Seriam cerca de 100 homens que tentavam invadir o morro e teriam utilizado um caminhão para chegar à região. Os criminosos também teriam acessado o local pela mata.