No Rio, veleiro encalha nas pedras da Enseada de Botafogo

Devido à ressaca que atingiu a orla do Rio na madrugada desta segunda-feira, 29, um veleiro foi levado pelas ondas e acabou encalhando sobre pedras da Enseada de Botafogo, na altura do Curvão da Pirâmide. Foto: Fabio Motta/AE Ninguém ficou ferido porque a embarcação estava no Iate Clube e os bombeiros do Grupamento Marítimo (G-Mar) acreditam que ela tenha se soltado da âncora. Foto: Fabio Motta/AE Na foto, surfistas aproveitam o que restou da ressaca pegando onda na praia do Arpoador zona sul do Rio.