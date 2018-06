No RJ, pesquisa aponta Heloísa Helena em 2º lugar para presidência Pesquisa JB/Sensus publicada hoje pelo Jornal do Brasil mostra a candidata à presidência da República pelo PSOl, Heloísa Helena, em segundo lugar nas intenções de voto no Estado do Rio de Janeiro. Segundo o levantamento, a senadora de Alagoas tem 17,6%, contra 15,8% do candidato do PSDB, o ex-governador de São Paulo Geraldo Alckmin. O presidente Luis Inácio Lula da Silva, candidato à reeleição, lidera com 34,5% das preferências do eleitores. A pesquisa tem margem de erro de três pontos porcentuais, para mais ou para menos. Ainda segundo a pesquisa, a candidata Ana Maria Rangel (PRP) tem 2% das intenções de voto, Cristovam Buarque (PDT), 1,1%, José Maria Eymael (PSDC) tem 0,8%, e os candidatos pelo PCO, Rui Pimenta, e PSL, Luciano Bivar, têm 0,5% das preferências cada um. Os votos em branco, nulos e dos indecisos alcançam 27,2% no Rio de Janeiro. Num eventual segundo turno entre Lula e Alckmin, o petista bateria o tucano por 47,4% a 32,9%. A pesquisa foi registrada no TRE-RJ com o número 50195/2006.