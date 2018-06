No RN, todos contra o governador

O governador Iberê Ferreira (PSB), candidato à reeleição, foi o alvo principal no debate de ontem, no Rio Grande do Norte. Sandro Pimentel (PSOL) chegou a definir como "cantilena enfadonha" o projeto apresentado pelo governador para a geração de emprego. Rosalba Ciarlini (DEM) também atacou a administração, acusando Iberê de não ter investido na polícia.

O candidato Roberto Ronconi (PTC) criticou o programa de adutora desenvolvido na atual gestão e Carlos Eduardo (PDT) acusou a Companhia de Água do Estado de atuar na politicagem. O governador, no entanto, evitou o embate direto e optou por destacar suas propostas.