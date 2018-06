No RS, 11 pescadores são resgatados após barco virar Onze pescadores foram resgatados nesta sexta-feira, 24, após o barco pesqueiro João Pedro, de Santa Catarina, ter sofrido um acidente pela manhã perto do Farol de Mostardas, no litoral sul gaúcho. Conforme os próprios pescadores, o acidente foi provocado por um navio mercante que fugiu após bater no pesqueiro, que ficou virado com o casco para fora da água. Segundo a Marinha do Brasil, eles foram socorridos por outro pesqueiro, o Mariléia, que se encontrava a 20 quilômetros do local. Um navio da Marinha também foi prestar socorro aos náufragos. As informações dos pescadores serão investigadas pelo Controle Naval do Tráfego Marítimo, órgão da Marinha responsável pelo rastreamento das embarcações em território brasileiro, para saber os verdadeiros motivos do naufrágio do João Pedro. O Controle Naval também vai entrar em contato com outras embarcações que passaram pelo local antes do acidente para apurar o caso.