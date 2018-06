No RS, carta aponta supostos desvios para beneficiar PC do B

Uma carta de maio de 2010 aponta supostos desvios de recursos destinados a atividades esportivas da Prefeitura de Alvorada (RS) para a campanha eleitoral da deputada Manuela D'Ávila (PC do B). O documento, apreendido pela Polícia Civil na Operação Cartola, em julho de 2011, foi obtido pelo jornal Zero Hora e divulgado ontem. A sigla considerou a denúncia "vazia e caluniosa". Manuela disse que vai processar o autor da carta.

A Operação Cartola apreendeu documentos em oito prefeituras gaúchas, administradas por PMDB, PTB, PT, PP, PDT e PSB, em investigação de possível superfaturamento de serviços publicitários. Entre os documentos havia uma carta, de 5 de maio de 2010, escrita pelo então diretor de Esportes de Alvorada, Marcio Taylor, e endereçada ao secretário de Esportes, Nelson da Silva Flores (PC do B).

Conteúdo. No texto, que nunca teria chegado às mãos do destinatário, o remetente cita a entrega de R$ 10 mil de sobras do programa Alvorada Olímpica ao secretário. Na sequencia, diz ter ouvido Flores afirmar que o dinheiro seria usado para a campanha de Manuela.

O presidente estadual do PC do B, Adalberto Frasson, considerou que a divulgação da carta tenta aproveitar a polêmica envolvendo o ministro do Esporte, Orlando Silva, para atacar Manuela, candidata que lidera as pesquisas para a Prefeitura de Porto Alegre. "Isso não é prática do PC do B e não tivemos nenhum recurso oriundo de Alvorada na nossa campanha", disse.

Manuela admitiu ter tomado conhecimento da existência da carta por um jornalista. A deputada disse que consultou a polícia e foi informada de que o documento era "inexpressivo" e não havia gerado nenhuma investigação contra ela. Manuela atribuiu o caso a uma "disputa rebaixada local" e anunciou que vai processar Marcio Taylor. "Ele será interpelado a responder civil e criminalmente porque é crime atingir a honra de qualquer cidadão", afirmou.

Taylor não quis comentar o caso. Nelson Flores afirmou desconhecer qualquer tipo de arrecadação para a campanha de Manuela. O prefeito de Alvorada, João Carlos Brum (PTB), anunciou a abertura de processo administrativo para apurar o caso.