No RS, queda de barreira interdita Rodovia RS-116

A RS-116, que liga as cidades de Bom Jesus e Jaquirana, no Rio Grande do Sul, está interditada nos dois sentidos por conta de um deslizamento de terra ocorrido na manhã desta segunda-feira, 16, segundo a Polícia Rodoviária Estadual.

A queda de barreira interditou os dois sentidos da rodovia, entre os kms 17 e 18. Segundo a polícia, os motoristas estão sendo desviados para a Rodovia RS-110 e RS-285. Não há previsão de liberação das rodovias.

Chuva

Os bombeiros prosseguem as buscas a um dos dois operários que desapareceu no Rio Caxias do Sul, no bairro de Criuva, na última sexta-feira. Eles trabalhavam com uma retroescavadeira, quando caíram na água. De acordo com os bombeiros, o corpo de um deles, ainda não identificado, foi encontrado na manhã de hoje, bem distante do local onde foram levados pela enxurrada.