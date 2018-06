No RS, Rigotto e Fogaça declaram voto em tucano O apoio que o candidato José Serra (PSDB) buscava no Rio Grande do Sul desde o início da campanha foi conquistado a 12 dias do segundo turno. O ex-governador Germano Rigotto e o ex-prefeito de Porto Alegre, José Fogaça, (ambos do PMDB) declararam ontem que vão votar no tucano, mas evitaram prometer engajamento na campanha alegando a derrota da dupla nas urnas - Rigotto ficou em terceiro na corrida ao Senado e Fogaça foi derrotado pelo governador eleito Tarso Genro (PT).