No sábado, 60 mil moradores da zona oeste ficam sem água Cerca de 60 mil moradores de cinco bairros da zona oeste de São Paulo ficarão sem água no sábado, 14. A interrupção no abastecimento vai ser feita das 10 às 14h30, pois a Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo (Sabesp) pretende executar serviços de manutenção na Estação Elevatória de Sumaré. No período, o fornecimento permanecerá suspenso para Campos Escolástica, Urbanizadora, Sumaré, Sumarezinho e Vila Madalena. A companhia pede ao moradores que usem a água dos reservatórios das casas de forma racional, pois o abastecimento será normalizado, gradualmente, durante a tarde. Casos de emergência serão tratados na Central de Atendimento - pelo telefone 195 - que funciona 24 horas e tem ligação gratuita.