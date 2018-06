No Senado, PT barra mudança no rito das MPs Sintonizado com o Palácio do Planalto, o PT impediu ontem, na Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) do Senado, a aprovação da proposta de emenda constitucional (PEC) de autoria do senador Aécio Neves (PSDB-MG) que modifica o rito de votação das medidas provisórias (MPs).