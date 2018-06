No site, dez razões para pagar mais

Ao acessar o site da Bancoop, associados que tentam digerir as denúncias do Ministério Público Estadual sobre supostos desvios para campanhas do PT se deparam com uma janela pop-up contendo a mensagem: "Dez razões para negociar." Com isso, a entidade tenta convencer os cooperados a quitar débitos referentes a unidades que adquiriram, mas, em muitos casos, não receberam.

A primeira vantagem apresentada pela cooperativa é a possibilidade de se livrar de juros e multas aplicados no caso de inadimplência. "Se sua unidade é em um empreendimento concluído, você poderá quitar suas pendências sem juros e sem multa", diz o primeiro item da lista.

No meio da relação de razões, algumas chamam a atenção. O item de número 7 destaca a possibilidade de o cooperado ver seu "nome livre de processos". "Com a adesão ao plano de negociação, os processos judiciais em andamento serão baixados." Outra que salta aos olhos é "Segurança para a sua família". "Ao aderir à negociação, se você optar pelo pagamento à vista, terá o termo de quitação financeira e de obrigações, e se seu empreendimento estiver averbado terá a escritura liberada, o que dá garantia ao seu patrimônio. Se você optar pelo parcelamento, também poderá escriturar o imóvel com alienação fiduciária", diz a mensagem. "Sua família ficará segura com a posse definitiva do imóvel."

O site da Bancoop destaca ainda a possibilidade de parcelamento dos débitos e a valorização do patrimônio. "A negociação é a mostra de que a quitação está em curso e, com isso, o imóvel também se valoriza e deixa de haver riscos de reintegração." Investe também na tese de que o processo facilita a vida dos cooperados interessados em se desfazer dos imóveis. Afinal, tendo em mãos a escritura, a venda é simplificada. E fala sobre facilidade na hora de averbar a construção e da chance de melhorar "o fluxo de caixa da cooperativa e dos empreendimentos em construção".

Ao encerrar a lista, a Bancoop promete a melhoria da "qualidade de vida" de seus cooperados. "Garanta a posse de fato e de direito do imóvel, não tenha mais dores de cabeça nem perca mais tempo." E finaliza a lista com uma mensagem ainda mais otimista. "Ano novo, vida nova. Deixe todos os problemas para trás e inicie 2010 com tudo solucionado."