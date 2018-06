No TO, Gaguim e Siqueira seguem empatados Na terceira rodada da pesquisa Ibope/TV Anhanguera/Rede Globo, os dois principais candidatos ao governo do Tocantins registram queda, mas continuam tecnicamente empatados. O governador Carlos Gaguim (PMDB), que tenta a reeleição, passou de 47% das intenções de voto para 44%. O tucano Siqueira Campos oscilou dois pontos porcentuais para baixo - tinha 44% no levantamento divulgado em 14 de setembro e agora registra 42%.