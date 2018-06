No Twitter, até Ana de Hollanda 'caiu' A fragilidade do ministro do Esporte, Orlando Silva, abriu espaço para especulações no Twitter sobre quem o substituiria na na pasta. O sociólogo Emir Sader postou à tarde que a ministra Ana Hollanda teria sido demitida da Cultura, dando lugar à deputada Jandira Feghali (PC do B-RJ), um rearranjo para manter a sigla no governo. Jandira desmentiu Sader e deu apoio a Orlando.