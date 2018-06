No Twitter, ele reforça discurso de que 'a luta continua'

Após se despedir dos eleitores com um "até logo" no discurso no qual reconheceu a vitória eleitoral de Dilma Rousseff, o ex-governador José Serra deu ontem mais uma indicação de que não deixará a vida pública tão cedo. Logo pela manhã, o tucano escreveu na rede de microblogs Twitter. Em tom otimista, prometeu continuar conversando com seus milhares de seguidores na internet e retomou trechos do discurso. "Por isso, eu disse ontem e repito aqui: a minha mensagem de despedida não é um adeus, mas um até logo", escreveu o ex-governador. "A luta continua. Viva o Brasil!"

"Disse no meu discurso que nesses meses duríssimos, onde enfrentamos forças terríveis, vocês alcançaram uma vitória estratégica no Brasil", escreveu Serra. "Sou muito grato aos 43,6 milhões de brasileiros e brasileiras que votaram em mim. E agradeço especialmente a vocês, aqui do Twitter, por tudo!"

Audiência. Em seguida, o tucano afirmou que seguirá em contato com o público no Twitter - o perfil de Serra tinha, até a manhã de ontem, 556.373 seguidores. "Respondo a maior dúvida que surge aqui: sim, continuarei conversando com vocês, + de 556 mil seguidores. Eu não vou mudar."

O ex-governador comentou novamente a vitória da candidata do PT e informou que, após a apuração, desejou boa sorte a Dilma. "Recebemos com respeito e humildade a voz do povo. Ontem cumprimentei a candidata eleita e desejei que ela faça bem para o País", escreveu. "Sonhamos juntos o sonho de um país onde os políticos fossem servidores do povo e não se servissem do nosso povo."