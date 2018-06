No Twitter, papa publica mensagem em português para fiéis da Jornada

RIO - A conta em português do papa Francisco no Twitter (@pontifex_pt) publicou nesta sexta-feira, 19, uma mensagem dirigida aos peregrinos que vão participar da Jornada Mundial da Juventude no Rio de Janeiro, entre os próximos dias 23 (terça-feira) e 28 (domingo).

"Jovens amigos, tantos de vocês já chegaram ao Rio e muitos outros estão chegando nestas horas. Faltam apenas três dias para nos vermos", diz o tuíte no perfil em língua portuguesa, que tem 465 mil seguidores.

A versão em inglês do Twitter do pontífice tem 2,7 milhões de seguidores. O papa tem perfis em nove idiomas no Twitter.