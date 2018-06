No YouTube, cenas de quase linchamento Jean Max Elizeu da Silva, de 18 anos, sobreviveu por milagre. No Conjunto Cordeiro de Farias, em Icoaracina (PA), o davam como morto após ele ser espancado a pauladas - acusavam-no de roubo. Gravado em 26 de julho num celular, o vídeo da tentativa de linchamento é dos mais acessados no YouTube. Silva desmaiou, e os agressores fugiram. Anteontem, ele depôs na delegacia.