Noar mantém suspensão de voos após queda de avião no Recife

SÃO PAULO - A empresa Noar Linhas Aéreas decidiu manter a suspensão dos voos na manhã desta sexta-feira, 15. As decolagens em direção às cidades de Mossoró, no Rio Grande do Sul, e Maceió, em Alagoas, foram canceladas. A companhia aérea espera retomar as operações no período da tarde.

Os voos da empresa estão cancelados desde quarta-feira, 13, após uma das duas aeronaves da Noar cair perto da praia de Boa Viagem, em Recife. Dezesseis pessoas morreram no acidente.

O acidente com o bimotor da Noar ocorreu por volta das 7 horas. O voo 4896, que faria a rota Recife-Natal-Mossoró, caiu pouco mais de três minutos após decolar, às 6h51. Há indícios de que ocorreu uma falha técnica. Estavam a bordo 14 passageiros e dois tripulantes. Todos morreram.

Até o momento, sete corpos das vítimas da queda do avião foram identificados pelo Instituto de Medicina Legal (IML) do Recife. A perícia preliminar aponta que a causa da maioria das mortes foi politraumatismo, por causa do impacto da queda. A liberação de todos os corpos deve ser feita em no máximo dez dias.