Noiva de Bruno afirmou ter sido ameaçada pelo advogado Ércio Quaresma

RIO - Em depoimento à juíza Elizabeth Louro, no 4º Tribunal do Júri do Rio, a noiva do goleiro Bruno Fernandes, a dentista Ingrid Oliveira, confirmou nesta quarta-feira, 17, que teria sido ameaçada pelo advogado de Bruno, Ercio Quaresma, depois de ter orientado o noivo a trocar de advogado. Ingrid confirmou ainda que gravou uma conversa com o advogado, onde ele dizia, entre outras coisas, "eu não sou advogado do diabo, eu sou o próprio diabo" e "se não apareceu o cadáver, se é que existe cadáver, é graças a mim".

Ingrid e outras cinco testemunhas no processo foram ouvidas ontem atendendo a uma carta precatória da Justiça mineira. Bruno foi denunciado pelo sequestro e morte de Eliza Samudio, mãe de seu filho. Segundo o TJ, como Quaresma não compareceu e nem apresentou justificativa para a ausência, a juíza nomeou duas defensoras públicas, Bernadette Espírito Santo e Adriane Gregory, para participarem da audiência e fazerem as perguntas às testemunhas. A carta precatória, agora, será devolvida à juíza Marixa Fabiane Lopes Rodrigues, de Contagem, Minas Gerais, para ser juntada ao processo original.

Outra testemunha ouvida foi Milena Fontana, que afirmou já ter assistido agressões do goleiro à sua amiga Eliza. Também foram ouvidos o locatário do apartamento que Eliza alugou para morar com o filho, no Rio, um vigilante e um porteiro do condomínio onde Bruno morava e o delegado Felipe Ettore, que colheu o depoimento de um adolescente primo do goleiro sobre o sequestro e morte de Eliza, em Minas Gerais.