Noivos são assaltados na saída da festa de casamento em Fortaleza

FORTALEZA - Os recém-casados Igor Nascimento e Jéssica Melo foram assaltados quando saíam da própria festa de casamento, em Fortaleza, para a lua-de-mel na madrugada de domingo, 18. Dois homens abordaram o casal por volta das 2 horas na saída do buffet, localizado no Avenida Benjamin Brasil, no bairro Maraponga.

Os assaltantes levaram o carro do pai do noivo, dentro do qual estavam o véu da noiva, as roupas que seriam usadas na lua-de-mel, uma cesta de café da manhã (presente de Jéssica para Igor), celulares e uma carteira contendo documentos e R$ 2 mil. O dinheiro havia sido coletado em uma brincadeira com os convidados.

No final da festa, Igor estacionava o carro em frente à entrada do buffet para que a noiva pudesse entrar, quando foi surpreendido pelos assaltantes. O casal entregou, sem reagir, o carro para os bandidos.

"Pensei até que fosse brincadeira de algum convidado", comentou Igor.

Um boletim de ocorrência foi registrado na delegacia do bairro São Cristóvão. Até a manhã desta terça-feira, 20, o veículo ainda não havia sido localizado.