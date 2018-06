Nomeação para posto no ministério ocorreu em 2007 O delegado Romeu Tuma Jr. foi nomeado secretário nacional de Justiça em 2007, depois de uma articulação política de seu pai, o senador Romeu Tuma. O senador migrou do oposicionista DEM para o PTB, partido da base aliada. Mas as polêmicas em torno de sua gestão começaram já em 2007. Suspeitava-se que Tuma Jr. comandava investigações sensíveis, envolvendo políticos e empresários, para extrair supostos benefícios. A Secretaria Nacional de Justiça é um braço operacional do ministério.