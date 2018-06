Nomeado novo diretor de Operações dos Correios

O cargo estava vago desde 20 de setembro, quando o coronel Eduardo Artur Rodrigues Silva pediu demissão, depois de o Estado revelar que ele atuava como testa de ferro de Alfonso Conrado Rey, empresário argentino que mora em Miami, verdadeiro dono da MTA Linhas Aéreas.

Com o coronel na diretoria de Operações, a MTA arrematou vários contratos na estatal. Assim, a família dele passou a ser contratada e, ao mesmo tempo, contratante dos Correios, pois sua filha continuou no comando da empresa aérea. O depoimento de Tatiana Blanco, filha do coronel, previsto para ontem na Polícia Federal, foi remarcado para o dia 17, a pedido da defesa.

Casa civil. Passado o calor eleitoral, a Polícia Federal retomou ontem, com depoimento de duas testemunhas, as investigações do esquema de tráfico de influência na Casa Civil da Presidência na gestão de Erenice Guerra. Acusados de ter montado uma empresa fantasma, a Sinergy, usada no esquema, os consultores Adriano da Silva Costa e João Batista Marques de Sousa usaram o direito de ficar calado para não produzir provas contra si mesmos.