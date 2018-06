Norma da Anac sobre pista na mira de Jobim

O ministro da Defesa, Nelson Jobim, afirmou ontem que pode abrir um inquérito administrativo na Agência Nacional de Aviação Civil (Anac) para apurar por que um estudo interno da agência, que desaconselhava o pouso de aviões com um reverso inoperante em pistas molhadas, não foi adotado como norma, apesar de ter sido publicado no site da agência. O documento, apesar de não ser oficial, foi usado pela agência como argumento para desinterditar na Justiça a pista principal do Aeroporto de Congonhas. Se a informação suplementar IS-RBH 121-189 tivesse validade legal, o acidente com o vôo 3054 da TAM, que matou 199 pessoas em 17 de julho, poderia ter sido evitado. O documento, de 31 de janeiro, recomendava "usar o máximo reverso" nos pousos em pistas molhadas. Em 23 de fevereiro, com base nesse papel e em outras informações técnicas da agência, a desembargadora Cecília Marcondes, do Tribunal Regional Federal, autorizou o retorno dos pousos de grandes aviões na pista principal de Congonhas. A operação ali havia sido suspensa duas semanas antes, por ação do Ministério Público. A Anac chama agora o ofício de minuta interna, sem valor de norma de segurança. De acordo com Jobim, esse episódio mostra a necessidade de reformulação da agência e da aviação civil. O ministro participou ontem da formatura de cadetes da Academia Militar das Agulhas Negras, no Rio. Jobim disse que a substituição da diretoria da Empresa Brasileira de Infra-Estrutura Aeroportuária (Infraero) vai prosseguir. O ministro lembrou que a Controladoria Geral da União (CGU) já faz uma investigação na estatal. Essa fiscalização na Infraero, disse, vai desde as licitações até a organização interna. Depois de negar que haveria transtornos com o fechamento da pista principal do Aeroporto Internacional de Cumbica, a partir de amanhã, Jobim admitiu ontem que pode haver desconforto. No entanto, o ministro reafirmou que a prioridade é a segurança. "Havendo essa circunstância, de pequeno ou médio desconforto, se haverá desconforto, precisamos ter claramente o nosso pressuposto inicial: primeiro a segurança, depois o conforto", disse Jobim. O Departamento de Controle do Espaço Aéreo (Decea), segundo o ministro, está estudando uma redistribuição dos horários de vôos de Guarulhos para tentar minimizar o transtorno aos passageiros. Caso isso não seja possível, a alternativa será Viracopos. A pista principal de Cumbica ficará fechada totalmente até 10 de outubro. Já a pista principal do Aeroporto de Congonhas será liberada com os groovings (ranhuras transversais para escoamento de água) no dia 7 de setembro. ATRASOS Os atrasos nos aeroportos do País chegaram a quase 30% na tarde de ontem. Em Congonhas, esse índice chegou a 35%. Às 21 horas, dos 1.354 vôos, 21,4% apresentavam atrasos de mais de um hora e 8,9% haviam sido cancelados. Em Congonhas, o porcentual de atrasos caiu para 12,5%.