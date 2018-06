Noronha e Recife prontos para iniciar identificação dos corpos

O trabalho dos peritos em Noronha consiste na coleta de impressões digitais, material genético para exame de DNA e catalogação de pertences, como anéis, relógios, brincos e roupas. Eles trabalharão em um espaço montado pela Aeronáutica para o serviço com mesas e contêineres frigoríficos com capacidade para armazenar uma centena de corpos.

As digitais serão enviadas para a PF em Recife para cruzamento de dados e o material genético vai para os laboratórios da PF em Brasília para exames de DNA, onde será confrontado com o material colhido dos familiares no Hotel Windsor, no Rio.

O perito Jeferson Evangelista Correia, que coordena os trabalhos em Noronha, estima que a primeira etapa de identificação pode durar um dia. "Sabemos que existe um clamor social por esse encaminhamento de corpos, mas a gente não pode atropelar o trabalho técnico", afirmou Correia, ao destacar a importância de se conseguir coletar o material de maneira adequada e de qualidade. "Não se vai repetir o exame de dedo (no Recife) porque não ficou bom, por isso o corpo só sai daqui a partir do momento em que esgotarmos todos os meios de colher uma boa impressão digital", disse.

IML de Recife

A Secretaria de Defesa Social de Pernambuco afirmou que o trabalho de identificação no IML que não estiver relacionado às vítimas do voo 447 será transferido para hospitais públicos se houver necessidade, para priorizar o serviço relacionado aos corpos recolhidos do mar, segundo informações da Agência Brasil. O IML conta com 329 papiloscopistas, 105 médico legistas e 167 peritos, e recebeu o reforço de oito policiais federais especialistas na identificação de corpos.

O secretário de Defesa Social de Pernambuco, Servilho Paiva, disse na última quarta-feira, 3, que pode pedir ajuda a outros Estados e embaixadas dos países de origem de vários passageiros. Entre as 228 pessoas que viajavam no Airbus A330, estavam passageiros de 32 diferentes nacionalidades.

Desde domingo, 7, um cerco de policiais isolou a rua onde funciona o IML, no bairro de Santo Amaro, impedindo que populares e jornalistas se aproximem do local.

