Norte e Nordeste do País devem ter chuvas fortes hoje

Grande parte do País será atingida por chuvas fortes nesta quinta-feira, 23, segundo o Centro de Previsão do Tempo e Estudos Climáticos (CPTEC). Em grande parte do Norte e do Nordeste do Brasil o tempo ficará com muitas nuvens e ocorrerão pancadas de chuva. Novamente poderá chover forte com acumulado significativo de chuva que poderão ultrapassar os 100 mm em algumas cidades.

As áreas de instabilidade associadas ao deslocamento de áreas de baixa pressão e umidade provocam pancadas de chuva no centro-leste de São Paulo, Rio de Janeiro, sul do Espírito, leste do Paraná e de Santa Catarina. Poderá chover forte em algumas localidades. No litoral do Rio Grande do Sul, o tempo fica instável com condição para chuva fraca a qualquer hora do dia.

Sol e poucas nuvens nas demais áreas do Rio Grande do Sul, centro-oeste de Santa Catarina e sul do Paraná, em parte do centro e do norte de Minas e em parte do sudoeste e peste de Minas. Nas demais localidades do Brasil variação de nuvens e pancada de chuva isoladas, principalmente a partir da tarde.