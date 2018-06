Norte e Nordeste do País têm previsão de chuva

As regiões no Norte, Nordeste e em algumas áreas do Sul do País devem receber pancadas de chuvas nesta quinta-feira, 28, segundo previsão do Centro de Previsão do Tempo e Estudos Climáticos (CPTEC).

A instabilidade estará no centro-sul de Mato Grosso do Sul, em grande parte do Paraná e de São Paulo. No nordeste paulista, as pancadas de chuva deverão ocorrer a partir da tarde e, no sul do Estado, no leste do Paraná e no nordeste de Santa Catarina a previsão é de dia de chuva. Precipitações mais isoladas devem ocorrer no interior catarinense.

Na Região Norte haverá muitas nuvens e pancadas de chuva principalmente no Amazonas, no centro-sul de Roraima, em Rondônia, no centro-norte do Pará e no centro-sul do Amapá. No Nordeste, as pancadas de chuva se concentrarão no norte e nordeste da região e no sul da Bahia.

A Zona de Convergência Intertropical (ZCIT) segue atuando próximo da linha do Equador e influenciando o nordeste do Pará, o Amapá e as áreas do norte do Nordeste. Sol entre poucas nuvens entre Mato Grosso, Goiás, Distrito Federal, grande parte do Tocantins, oeste da Bahia, grande parte de Minas Gerais, do Espírito Santo e do Rio de Janeiro.

No nordeste do Estado mineiro e no leste da Bahia haverá variação de nebulosidade. Entre o Recôncavo Baiano e o litoral de Pernambuco o sol aparece, mas haverá condição para chuvas isoladas no decorrer do dia, segundo o CPTEC. As temperaturas estarão em declínio no Rio Grande do Sul.