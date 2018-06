Norte e Nordeste voltam a ter chuvas fortes nesta quinta

A previsão é de mais chuva forte para os Estados do Norte e do Nordeste nesta quinta-feira, 7. O calor e a alta umidade do ar provocam a chuva nas duas regiões, de acordo com a previsão do Centro de Previsão do Tempo e Estudos Climáticos (CPTEC). As chuvas já provocaram mortes no Ceará, na Bahia e no Maranhão, além de afetar pessoas também no Piauí, no Amazonas e no Pará.

Veja também:

Três eventos climáticos provocam chuvas no Nordeste

Geddel promete ajuda às vítimas das chuvas em Salvador

Prefeito de Teresina comenta estragos

Confira a previsão do tempo para sua cidade

Há possibilidade de pancada de chuva isolada na faixa norte e oeste de Mato Grosso e de Mato Grosso do Sul e no centro e oeste do Paraná. Entre o Espírito Santo, centro de Minas, Goiás, Distrito Federal, São Paulo, Rio, demais áreas de Mato Grosso e de Mato Grosso do Sul, em Santa Catarina e no Rio Grande do Sul e no leste do Paraná, o dia terá sol e poucas nuvens.

No norte de Minas Gerais e do Espírito Santo haverá possibilidade de pancadas de chuva. As temperaturas estarão baixas no Sul, especialmente nas áreas de Serras de Santa Catarina e no sudoeste do Rio Grande do Sul.