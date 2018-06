Norte e Nordeste voltam a ter chuvas nesta segunda

As áreas de instabilidade deixam o tempo com muitas nuvens e ocorrerão pancadas de chuva em quase todo o País, segundo previsão do Centro de Previsão do Tempo e Estudos Climáticos (CPTEC). Há chance de chuva forte entre o Norte e o Nordeste do Brasil, regiões mais atingidas pelas enchentes nas últimas semanas.

Também há possibilidade de temporais no Mato Grosso, centro-norte de Goiás, Distrito Federal, noroeste de Mato Grosso do Sul e norte de Minas, principalmente em algumas cidades do Pará, Maranhão, Piauí, Tocantins, norte e leste da região Nordeste.

Há condições para chuva isolada na faixa litorânea do Espírito Santo, devido à convergência de umidade. O deslocamento de uma frente fria pelo oceano causará instabilidade no Rio Grande do Sul.

Na área de fronteira com o Uruguai, as pancadas de chuva deverão ocorrer já pela manhã, nas demais áreas do Rio Grande do Sul as chuvas ocorrem a partir da tarde.

Ainda há chance de nevoeiros localizados na região Sul, São Paulo, Mato Grosso do Sul, sul do Rio de Janeiro, Triângulo Mineiro e sul de Minas Gerais.