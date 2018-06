Norueguês se perde e é baleado no Rio O turista norueguês Andre Olan Flize, de 24 anos, foi baleado na tarde de anteontem quando passava com dois amigos pelas imediações da Favela Nova Holanda, no conjunto de favelas da Maré, no Rio. Os três turistas seguiam de Búzios para Copacabana quando erraram o caminho. Os criminosos teriam atirado em direção ao carro e acertado o norueguês. Flize levou um tiro no ombro. Ele foi socorrido no Hospital Geral de Bonsucesso, onde fez um curativo e foi liberado. Ninguém foi preso.