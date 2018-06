Nos 200 anos da PM, ONG faz manifestação em Ipanema

Varal com uniformes manchados de sangue para lembrar os policiais mortos. Foto: Fabio Motta/AE

No dia em que a Polícia Militar do Rio de Janeiro comemora 200 anos, a Ong Rio de Paz faz uma manifestação para lembrar os policiais mortos entre 2007 e 2009. Nesta quarta-feira, 13, um varal com 70 uniformes da PM manchados de tinta vermelha foi armado na Praia de Ipanema, próximo à Rua Farme de Amoedo.

Varal foi montado em Ipanema no dia em que a instituição completa dois séculos. Foto: Fábio Motta/AE