Nos 453 anos de São Paulo, festa acontece por toda a cidade Na quinta-feira, a cidade de São Paulo estará em festa. Afinal, lá se vão 453 anos desde a fundação da capital paulista no dia 25 de janeiro. E, nesta metrópole quatrocentona, acontecimentos culturais é que não poderiam deixar de ter neste feriado em diversos pontos da cidade. E o melhor: tudo gratuito - ou quase tudo. A comemoração já começa um dia antes, na quarta-feira, dia 24. A Secretaria Especial para Participação e Parcerias montou uma programação com 30 horas de informação e entretenimento, no evento "São Paulo de Todas as Tribos", que acontece no Vale do Anhangabaú. A abertura será um baile para a terceira idade, previsto para acontecer das 14 horas às 18 horas. Na seqüência, ritmos variados têm vez na programação, até o dia raiar, desde forró até música eletrônica. Clube do Balanço, Z´áfrica Brasil e DJ Mau Mau são algumas das atrações que prometem agitar a noite. Já na quinta-feira, dia do aniversário da cidade, haverá uma programação especial com planetário, quadra de esportes, espaço infantil e oficinas de artes e dança. Os shows continuam, desta vez com Jair Rodrigues, Swing Samba Jazz, Samba da Laje, Ilu Oba, entre outros. Haverá ainda um espaço de tecnologia (Telecentro) que terá acesso livre à internet e um serviço de troca de software. Mercadão O Mercado Municipal entra na festa com direito a queima de fogos e diversos shows, no "Mercadão Festeja São Paulo". Na data, comemora-se ainda o 74º aniversário deste Mercado que é um dos lugares mais tradicionais da capital paulista. Para isso, entre os grupos musicais, irão se apresentar Demônios da Garoa, Paulo Vanzolini, Renato Teixeira, Trovadores Urbanos e a escola de samba Vai-Vai. Uma exposição de quadros de Adoniran Barbosa integra o cardápio cultural. No dia 24, a programação começa às 21 horas e se estende madrugada afora. À meia-noite haverá queima de fogos, com presença do prefeito Gilberto Kassab. Na quinta, o especial de aniversário acontece das 11 horas às 16 horas. A entrada é gratuita nos dois dias e, para quem tiver fome, as lanchonetes estarão abertas. O retorno dos Mutantes A principal atração, dentro outros eventos promovidos pela a Secretaria Municipal de Cultura, será o retorno do grupo que marcou história com seu "tropicalismo jeito de ser", Os Mutantes. A banda toca no Parque da Independência, no bairro do Ipiranga, na quinta, às 20 horas. A banda pernambucana Nação Zumbi abre, às 16 horas, seguido do irreverente Tom Zé, às 18 horas. Para o programador cultural da Secretaria Municipal de Cultura, Zé Mauro Gnaspini, Os Mutantes é a "cara da cidade". "Estava atrás deles há muito tempo. Tentei trazê-los para a Virada Cultural no ano passado, mas não deu certo. Agora, com o aniversário da cidade, enfim conseguimos. Os Mutantes são a cara da cidade, um grupo profundamente paulistano", diz Gnaspini. De acordo com o produtor, a ansiedade pelo evento é grande e pessoas de outros Estados estão vindo à cidade só para ver Os Mutantes. "Tenho informações de que os hotéis têm tido bastante procura e devem receber bastante gente para este show", afirma. Afastados dos palcos desde 1978, os fundadores originais Arnaldo Baptista, Sérgio Dias e Dinho Leme fizeram barulho em 2006 ao retomarem o grupo e fazerem apresentações pela Europa e Estados Unidos. Neste novo caminho, entretanto, saiu Rita Lee, que integrou o grupo original até 1972, e assumiu o posto Zélia Duncan. É esperado para o evento um público de cerca de 40 mil pessoas. Em sua primeira apresentação no País, desde a retomada, Os Mutantes escolheram São Paulo para estréia. "Foi uma receptividade imediata, eles tinham interesse em fazer um retorno por aqui, recusaram outros convites bastante interessantes, até o Rio de Janeiro tentou. Mas eles seguraram para estrear mesmo no aniversário da cidade", ressalta Gnaspini. E acrescentou: "Eles ficaram muito empolgados de voltar a tocar na cidade em seu primeiro show no Brasil". Segundo Gnaspini a sensação do público será de reviver a época dos anos 70. Para isso, trouxeram equipamentos de época para dar "um ar vintage". No repertório, não faltarão os clássicos "Ando Meio Desligado", "Panis et Circenses" e "Top Top". Tom Zé, fará, ainda, participação no show dos colegas mutantes. Completam o espetáculo, junto ao grupo os músicos Vinícius Junqueira (baixo), Simone Soul (percussão), Henrique Peters (teclados), Vitor Trida (teclados, guitarra, viola caipira, baixo), além de Fábio Recco e Esméria Bulgari (backing vocals). Para Gnaspini, a festa promovida pela Prefeitura tem a intenção de trazer produtos de relevância cultural para a cidade. Clássico Para os amantes da música clássica, a Prefeitura também preparou atração especial. O Teatro Municipal de São Paulo preparou um concerto em comemoração aos 453 anos da cidade no Auditório Ibirapuera, às 11 horas. Fazem parte do espetáculo a Orquestra Sinfônica Municipal e o Coral Lírico, sob a regência dos maestros Paulo Nogueira e Mário Zaccaro, respectivamente. A soprano Céline Imbert é a solista convidada. Já o Memorial da América Latina recebe na quinta-feira a Orquestra Jazz Sinfônica, iniciando sua temporada 2007, em que homenageará o maestro Antonio Carlos Jobim. Tom Jobim completaria 80 anos de vida neste mês. A apresentação está marcada para as 21 horas no Auditório Simón Bolívar. A regência da noite será compartilhada por Cyro Pereira e Fábio Prado. Cinema, fotos e exposições Capturada pelos seus elementos sensoriais, personagens e lugares marcantes, a cidade é tema da mostra cinematográfica Mosaico São Paulo exibida no Centro Cultural São Paulo. O ciclo, que acontece até o dia 28 de janeiro, conta com o apoio da Cinemateca Brasileira e do Museu da Imagem e do Som - MIS. Uma exposição retrospectiva é a atração do Theatro São Pedro, que completa 90 anos em 2007. Inaugurado em janeiro de 1917, o teatro foi construído em um bairro que poucas décadas antes fazia parte de um sítio: a Barra Funda. À exceção do Teatro Municipal, edificado em 1911, todos os 69 teatros e casas de espetáculo construídos na cidade de 1860 até 1917 foram desativados e, em sua maioria, demolidos. A exposição mostra fotografias, documentos, textos, figurinos de montagens de óperas e possibilita a consulta sobre a história do espaço. A mostra será aberta para convidados na quinta, a partir das 18 horas. Após a inauguração, haverá o concerto, aberto gratuitamente para o público, da Banda Sinfônica do Estado, com direção artística do Maestro Abel Rocha, regida por Rocha e por Érika Hindrikson, tendo como solistas os cantores líricos Adriana Clis, Magda Painno, Mônica Martinez e Rubens Medina. Doações recentes para a coleção de arte da Pinacoteca Municipal compõem a exposição comemorativa do aniversário de São Paulo que será apresentada na Galeria Olido a partir de quinta-feira. A mostra exibirá obras doadas por artistas, como Antoni Muntadas, Antonio Lizárraga, Amílcar de Castro, Anna Bella Geiger, Arthur Luiz Piza, Cildo Meireles, Eduardo Sued, Leda Catunda, Paul Hosking, Paul Hosking e Vânia Mignone. Sem gratuidade Para aqueles que apreciam música de qualidade há ainda outras opções, entretanto, não-gratuitas, mas que valem o investimento. Um exemplo é o tradicional grupo MPB-4, que irá entrar na onda de homenagens ao saudoso Tom Jobim. O MPB-4 se apresenta dias 24, 25 e 26 no Tom Jazz, com repertório dedicado a Jobim, que inclui, dentre outros sucessos, Retrato em Branco e Preto, Lígia, Anos Dourados e Chega de Saudade. Outra boa atração rola também no Sesc Pompéia. Grandes nomes da MPB, como Paulinho da Viola, Maria Rita e Jair Rodrigues, entre outros, formam um verdadeiro time de estrelas para realização de quatro shows, de quinta a domingo, em homenagem aos 40 anos de carreira do compositor Eduardo Gudin. Os shows trazem arranjos especialmente compostos para o evento, nas vozes de intérpretes, relacionados, direta ou indiretamente, com a obra de Gudin. Os artistas Paulinho da Viola, Vânia Bastos, Guinga, Jair Rodrigues e Thobias da Vai-Vai, além das cantoras Ilana Volcov e Selma Boragian fazem shows nos dias 25 e 26, quinta às 18 horas e sexta às 21 horas. Já Maria Rita, Fátima Guedes, Dona Inah, Elton Medeiros, Mariana Aydar, Ná Ozzetti e Thobias da Vai-Vai sobem ao palco dias 27 e 28, sábado às 21 horas e domingo às 18 horas. O homenageado, Eduardo Gudin faz participação especial nos quatro dias. O Sesc Vila Mariana complementa o circuito de eventos especiais para a cidade com o projeto ?Música de São Paulo?. Na quinta e no sábado, o produtor cultural Zuza Homem de Mello apresenta os Trovadores Urbanos, que irão interpretar canções de compositores paulistas do século XX. Em cada dia, será homenageado um compositor. No dia 25, é a vez de Guilherme Arantes, e no dia 27 Toquinho. Ambos subirão ao palco, em seu respectivo dia de homenagem, para interpretarem algumas de suas canções. No show de sexta-feira, a vanguarda paulista é representada pelo compositor Luiz Tatit, com participação de Ná Ozzetti, Suzana Salles e Ceumar. Encerra o projeto, no domingo, o grupo tipicamente paulista, Demônios da Garoa, que convidará a escola de samba Rosas de Ouro. SERVIÇO São Paulo de Todas as Tribos: a partir de quarta, às 14 horas, até quinta, às 20 horas. Vale do Anhangabaú - Grátis Mercadão Festeja São Paulo: quarta, a partir das 21 horas, e quinta, das 11 horas às 16 horas. Mercado Municipal (R. da Cantareira, 306). Informações: (11) 2158-0163. Grátis. Os Mutantes, Nação Zumbi e Tom Zé: quinta, a partir das 16 horas. Parque da Independência (Av. Nazaré, s/nº, Ipiranga). Informações: (11) 3372-2219. Grátis. Orquestra Sinfônica Municipal de São Paulo: quinta, às 11 horas. Auditório Ibirapuera (Av. Pedro Álvares Cabral, s/nº. Portão 2 do Pq. Ibirapuera). Informações: (11) 5908-4299. Grátis. Orquestra Jazz Sinfônica: quinta, às 21 horas. Memorial da América Latina - Auditório Simon Bolívar (Av. Auro Soares de Moura Andrade, 664). Informações: (11) 3823-4600. Grátis. Banda Sinfônica do Estado: quinta, a partir das 19 horas. Theatro São Pedro (R. Barra Funda, 171). Informações: (11) 3667-0499. Grátis. Exposição de Arte Comemorativa - 453 anos: Galeria Olido (Av. São João, 473, Centro). Informações: (11) 3331-8399. Até 04/03. Grátis. Mosaico São Paulo - ciclo cinematográfico: Centro Cultural São Paulo - Sala Lima Barreto (R. Vergueiro, 1.000, Paraíso). Informações: (11) 3383-3402. Até 28/01. Grátis. MPB-4 Tributo a Tom Jobim: quarta, quinta e sexta às 22 horas. Tom Jazz (Av. Angélica, 2.331, Higienópolis). Informações: (11) 3255-3635. Ingressos: R$ 40,00 Eduardo Gudin - 40 anos de música: quinta e domingo, às 18 horas e sexta e sábado às 21 horas. Teatro do Sesc Pompéia (R. Clélia, 93). Informações: (11) 3871-7700. Ingressos: de R$ 10,00 a R$ 25,00 Música de São Paulo: quinta e domingo, às 18 horas, sexta e sábado às 21 horas. Sesc Vila Mariana (R. Pelotas, 141). Informações: (11) 5080-3044. Ingressos: R$ 30,00